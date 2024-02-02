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Manisa'da korkunç ölüm! Yanan işçilerin üzerine kepçe ile toprak döktüler! 2 işçi öldü

Manisa'da korkunç ölüm! Yanan işçilerin üzerine kepçe ile toprak döktüler! 2 işçi öldü

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında kaynak kıvılcımının düşmesi sonucu yanan yalıtım malzemesinin üzerine 2 işçi düştü. Kepçe operatörü söndürmek için kepçe ile üzerlerine toprak döktü. 2 işçi feci şekilde can verdi.

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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında kaynak kıvılcımının düşmesi sonucu yanan yalıtım malzemesinin üzerine düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Klima üreten bir fabrikanın yeni eklentisi için çalışma yapılan şantiye alanında platform üzerinde kaynak yapan 2 işçi, sıçrayan kıvılcımların zemindeki yalıtım malzemesini tutuşturması sonucu paniğe kapılarak platformdan düştü.

Kepçeyle üzerlerine toprak döktü

Yanan malzemenin üzerine düşen işçilere, çevredekiler iş makinasıyla üzerlerine toprak dökerek müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, işçiler Ali Baba Gürkan ile Zülfü Çınar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yanarak mı öldü topraktan mı?

Gökalp ve Çınar'ın cansız bedenleri, yanarak mı yoksa üzerlerine toprak dökülmesi sonucu mu öldüğünün tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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