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MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 13'üncü etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi. Durmaz, bu kapsamda, 55 beldede daha adayların belirlendiğini kaydetti.

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