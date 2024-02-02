BIST 8.669
DOLAR 30,45
EURO 32,97
ALTIN 2.012,13
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Abone ol

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türk edebiyatı büyük bir değerini daha yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli yazar ve eğitimci Alev Alatlı'ya Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ece Üner TV100 ile yollarını ayırdı 'yakında görüşmek üzere' paylaşımı
Ece Üner TV100 ile yollarını ayırdı 'yakında görüşmek üzere' paylaşımı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Depremde bacağını kaybeden Yunus usta konteynerların arızalarını gideriyor
Depremde bacağını kaybeden Yunus usta konteynerların arızalarını gideriyor
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Böcek ilacından zehirlenen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Konya'daki olayda flaş gelişme
Böcek ilacından zehirlenen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Konya'daki olayda flaş gelişme
Depremde anne ve babasını kaybeden genç anneannesiyle hayata tutundu
Depremde anne ve babasını kaybeden genç anneannesiyle hayata tutundu
Manisa'da korkunç ölüm! Yanan işçilerin üzerine kepçe ile toprak döktüler! 2 işçi öldü
Manisa'da korkunç ölüm! Yanan işçilerin üzerine kepçe ile toprak döktüler! 2 işçi öldü
Depremde kızıyla akrabaları ölen kadın tek eliyle gelinlik kızların çeyizini dikiyor
Depremde kızıyla akrabaları ölen kadın tek eliyle gelinlik kızların çeyizini dikiyor
Adana Demirspor, Nabil Alioui transferini açıkladı
Adana Demirspor, Nabil Alioui transferini açıkladı
UNİCEF: 17 bin çocuğun refakatsiz kaldı ya da ailesinden ayrıldı
UNİCEF: 17 bin çocuğun refakatsiz kaldı ya da ailesinden ayrıldı
Deprem sonrası bir yıldır yayın yapan Gözde TV yayınlarına çadırdan devam ediyor
Deprem sonrası bir yıldır yayın yapan Gözde TV yayınlarına çadırdan devam ediyor
AK Parti'nin Manisa'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı
AK Parti'nin Manisa'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı