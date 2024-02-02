İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türk edebiyatı büyük bir değerini daha yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli yazar ve eğitimci Alev Alatlı'ya Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.