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Ece Üner TV100 ile yollarını ayırdı 'yakında görüşmek üzere' paylaşımı

Ece Üner TV100 ile yollarını ayırdı 'yakında görüşmek üzere' paylaşımı

Televizyoncu Ece Üner, TV100 Ana Haber'den kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.

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Yaptığı açıklamalarla sıkça gündem olan Ece Üner, TV100 ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

TV100 Ana Haber Bülteni'ni sunan Üner, sosyal medya hesabından kanalla yollarını ayırdığını duyurdu.

Ece Üner ayrılık haberini sosyal medya hesabından "TV100 Ana Haber’den kendi isteğimle ayrıldım. Siz izleyicilerime çok teşekkür ederim. TV100 yönetimine de geçtiğimiz bir yıl boyunca verdikleri destek ve güvenleri için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere" sözleri paylaştı.

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