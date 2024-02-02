BIST 8.669
DOLAR 30,45
EURO 32,97
ALTIN 2.012,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da dansöz cinayeti! İşi bırakmak istemediği için öldürüldü

Sakarya'da dansöz cinayeti! İşi bırakmak istemediği için öldürüldü

SAKARYA'da eğlence mekanında oryantallik yapan 30 yaşındaki kadını, yaşadığı apartta silahla vurarak öldürdükten sonra karakola teslim olan şahıs adliyeye sevk edildi. Şahsın, oryantal kadın ile 1 yıldır ilişkisi olduğu ve bu sebeple resmi nikahlı eşinden ayrıldığı ortaya çıktı.

Abone ol

Olay, sabaha karşı Kemalpaşa Mahallesi 249. Sokak üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Demirtaş (40) isimli şahıs eğlence mekanlarında ‘İpek’ adı ile oryantallik yaptığı öğrenilen Sevda Timur’un (30) evine gitti. İddiaya göre, kadının eğlence mekanında çalışmasını istemeyen Demirtaş, Timur ile tartıştı.

Tartışma esnasında Ü.D., yanında getirdiği tabanca ile Sevda Timur’u öldürerek olay yerinden kaçtı. Daha sonrasında sabah saat 7.30 sıralarında karakola giderek suçunu itiraf eden Ü.D., Sevda Timur’un eğlence mekanında çalışmasına karşı olduğunu ve bu sebeple kıskandığı için tartıştıklarını söyledi.

Öldürdüğü sevgilisi için eşinden ayrılmış

Öte yandan, olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Demirtaş’ın, Timur ile yaklaşık 1 yıllık ilişkisi olduğu ve bu sebeple resmi nikahlı eşinden ayrıldığı da öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek suçunu itiraf eden şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, bir çocuk annesi olan Sevda Timur’un Güneydoğu’dan yaklaşık 6 yıl önce Sakarya’ya geldiği ve Timur’un çocuğunun ise Mersin’de yaşayan babasının yanında olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
3 gün enkazda kalan aile yaşadıklarını anlattı: Halüsinasyonlar görerek hayata tutunduk
Foto Galeri 3 gün enkazda kalan aile yaşadıklarını anlattı: Halüsinasyonlar görerek hayata tutunduk Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca olaydan sonra ilk kez konuştu
Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca olaydan sonra ilk kez konuştu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Döndüğünde tamir ettiği çatıyı yanarken buldu
Döndüğünde tamir ettiği çatıyı yanarken buldu
Ankara'da okul servisi ücretleri belli oldu
Ankara'da okul servisi ücretleri belli oldu
ABD'den Macaristan'a tehdit gibi çağrı: Derhal onayla sabır tükenmekte
ABD'den Macaristan'a tehdit gibi çağrı: Derhal onayla sabır tükenmekte
Depremde hayatını kaybeden adliye personeli için mevlit okutuldu
Depremde hayatını kaybeden adliye personeli için mevlit okutuldu
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Alev Alatlı için başsağlığı mesajı
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Alev Alatlı için başsağlığı mesajı
Ece Üner TV100 ile yollarını ayırdı 'yakında görüşmek üzere' paylaşımı
Ece Üner TV100 ile yollarını ayırdı 'yakında görüşmek üzere' paylaşımı
Depremde bacağını kaybeden Yunus usta konteynerların arızalarını gideriyor
Depremde bacağını kaybeden Yunus usta konteynerların arızalarını gideriyor
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Böcek ilacından zehirlenen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Konya'daki olayda flaş gelişme
Böcek ilacından zehirlenen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Konya'daki olayda flaş gelişme
Depremde anne ve babasını kaybeden genç anneannesiyle hayata tutundu
Depremde anne ve babasını kaybeden genç anneannesiyle hayata tutundu