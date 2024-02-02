3 gün enkazda kalan aile yaşadıklarını anlattı: Halüsinasyonlar görerek hayata tutunduk
Kahramanmaraş merkezli depremlerden Hatay sonra Gaziantep'e yerleşen Cengiz Demirkıran ailesiyle birlikte, depremin acısını dün gibi yaşadığını söyleyerek, “Hayata dua ederek ve halüsinasyonlar görerek tutunduk. Sanki eşim yemek yapıyormuş, yemek yiyoruz gibi hayal ederek 3 gün dayandık" dedi.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere memleketi Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı General Şükrü Kanatlı Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde bulunan İncesu Apartmanı'nın üçüncü katında eşi ve kızıyla beraber yakalanan Polis Memuru Cengiz Demirkıran (54), depremin acısının hafızalarındaki tazeliğini koruduğunu söyledi.
Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Demirkıran, “Deprem günü Hatayspor'un maçı vardı. Akşam evde tekrar dinlendik, yemeğimizi yedik. Sabah karşı Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da da şiddetli etkisi oldu. Evimiz yıkıldı biz tam hazırlanıp evden dışarı çıkmak isterken ev yıkılınca ellerimiz havada ben eşim ve kızım aşağıya doğru düştük. Enkaz altında 3 gün kaldık” dedi.
“Enkaz altında kalmak öleceğimizi bile bile orada beklemek”
Antakya'da evleri yıkıldığı için ailesiyle birlikte Gaziantep'e taşındıklarını söyleyen Gülşen Demirkıran, “Aşağıda enkaz altında kalmak, öleceğimizi bile bile orada beklemek. Dışardaki eş, dost kardeşler, çocuğumuz olsun bize çok yardımcı oldu. Çocuğumuzun içeride bağırarak bizden yardım istemesi çok kötüydü, Allah kimseye yaşatmasın” şeklinde konuştu.
“Enkaz altında 3 gün kaldık”
Cengiz Demirkıran, “Hatay'da görev yapıyordum. O gece evde akşam Hatayspor'un maçı vardı. Akşam evde tekrar istirahatımızı yaptık, yemeğimizi yedik. Sabah karşı Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da da şiddetli etkisi oldu. Evimiz yıkıldı.