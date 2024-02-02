3 gün enkazda kalan aile yaşadıklarını anlattı: Halüsinasyonlar görerek hayata tutunduk

“Enkaz altında kalmak öleceğimizi bile bile orada beklemek”

Antakya'da evleri yıkıldığı için ailesiyle birlikte Gaziantep'e taşındıklarını söyleyen Gülşen Demirkıran, “Aşağıda enkaz altında kalmak, öleceğimizi bile bile orada beklemek. Dışardaki eş, dost kardeşler, çocuğumuz olsun bize çok yardımcı oldu. Çocuğumuzun içeride bağırarak bizden yardım istemesi çok kötüydü, Allah kimseye yaşatmasın” şeklinde konuştu.