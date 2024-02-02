Muğla’da balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesinde gece saatlerinde balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kadının balkondan düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Olay gece saat 04.00 sularında Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi üzerinde Sultan apartmanında yaşayan 92 yaşındaki Aişe Ölmez henüz bilinmeyen bir neden ile balkondan düşerek can verdi. Hareketsiz yatan kadını gören yoldan geçen bir vatandaş durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 92 yaşındaki Aişe Ölmez’in olay yerinde can verdiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından 92 yaşındaki Aişe Ölmez’in cansız beden ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis ekipleri olay ile ilgili soruşma başlattı.