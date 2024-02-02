Murat Kurum seçilirse yapacağı ilk işi açıkladı: Bu kötü hatırayı hafızalardan sileceğiz

İBB adayı Murat Kurum, Çekmeköy’de STK temsilcileri, iş adamları, kanaat önderleri ve muhtarlar ile bir araya geldi. CHP’li İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı metro hattının yeniden yapılacağını belirten Kurum, “Çekmeköy, Kirazlıdere, Güngören, Aydınlar, Taşdelen, Yenidoğan metro hattını süratle yeniden başlatacağız. Bıraktıkları bu kötü hatırayı hafızalardan sileceğiz.” dedi

Abone ol

Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de STK temsilcileri, iş insanları, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Çekmeköy'e gösterecekleri ilgiden bahseden Kurum, ilçenin sorunlarıyla belediye başkanından önce İBB Başkanı olarak kendisinin uğraşacağını, çok yakında ilçelere dair projeleri de açıklayacaklarını kaydetti.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'la hazırladıkları projelere değinen Kurum, Çekmeköy'deki tüm trafik sorununu bitireceklerini dile getirdi.

"Sancaktepe-Yenidoğan metro hattını süratle yeniden başlatacağız"

Kurum, hemen ilk iş olarak CHP'li büyükşehir belediye yönetiminin hafriyat döktüğü, kapattığı Sancaktepe-Yenidoğan metro hattını süratle yeniden başlatacaklarını kaydederek, "Çekmeköy'ün insanında bıraktıkları bu kötü hatırayı hafızalardan sileceğiz. Çekmeköy'ün başı öne eğilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Taşdelen'de her geçen gün daha da artan trafiği hızla çözeceklerini belirten Kurum, "İBB'nin 5 yıldır hiçbir şey yapmayıp sadece algı ve reklamını yaptığı tünel kavşağını revize edeceğiz. En kısa sürede Taşdelen'e kavuşturacağız." dedi.

Kurum, "Neveser konaklarının oradaki trafiği yerin altına alacaklarını, Çekmeköy'ün iki yakasını tamamen birleştirip ilçeye 12 bin metrekare bir meydan kazandıracaklarını" ifade ederek, "Böylelikle yolun iki yakası birbirine kavuşacak ve benim Çekmeköylü kardeşim huzur içerisinde o meydanda derin bir nefes alacak." diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 2. köprüye giden bağlantı yolunda Alemdağ-Çatalçeşme çıkışını vereceklerini aktaran Kurum, buradan Çekmeköy'ün içine trafik sokmadan TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantıyı sağlamış olacaklarını aktardı.

Öğrencilerin, bir araya geldikleri programlarda burs miktarını biraz artırmalarını istediklerini hatırlatan Kurum, "Hemen orada Ahmet Başkanımla bir karar aldık ve bursumuzu 7 bin liraya çıkardık. Bizde tabii müjde bitmez. Çekmeköy'ün gençleri öyle istiyor ama biz 7 bini de gençlerimiz için az görüyoruz. Tüm İstanbul'un gençleri duysun. 1 Nisan'dan itibaren İBB olarak gençlerimizin burs miktarını 10 bin liraya çıkaracağız. Her yıl bu rakamı arttıracağız." şeklinde konuştu.

"Ben Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizin de oyuna talibim"

Sokaktaki herkesin, kendilerinin vizyonunu, projelerini, yatırımlarını konuştuğunu dile getiren Kurum, "Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş kardeşlerimize, hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizin de oyuna talibim. Ama yanlış anlaşılmasın bu asla öyle kuru kuruya bir talep değil. Çünkü bu talep tek taraflı bir şey değil. Tam aksine karşılıklı gönül sözleşmesi olacak." diye konuştu.

Kurum, gittikleri her yerde CHP'li kardeşleriyle çok samimi, içten sohbetler yaptıklarını kaydederek, "Biz herkesle sohbet ediyoruz, herkesi dinliyoruz. Ben oy istiyorum. Kimi olmaz, kimi bakarız, kimi hayırlısı diyor ama bana kimse sırtını dönüp gitmiyor. Mevcut İBB yönetiminin kullandığı dil, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili hemşehrimiz tarafından öncelikle tasvip edilmiyor. Sohbet ediyoruz, beni de sıkı bir şekilde eleştiriyorlar yeri geliyor. Ben de söylediklerine dair notumu hemen orada alıyorum." ifadelerini kullandı.

"Hırsları, hesapları var, dertleri yok"

Kurum, kendisini durdurup konuşan CHP'li seçmenlerin "Murat Bey bizim adayların sizden farkı nedir? Onlar da bir aday neticede. Siz belediyecilikte çok iyisiniz. Bizimkiler bir türlü bu seviyeye çıkamıyor." dediğini aktardı.

"Bu sözleri duyunca, rakibimiz kötülendi diye sevinmemiz gerekir mi? Gerekmez" diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben hakikaten bu duruma CHP'li dostlarımız adına çok üzülüyorum. Neden üzülüyorum biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partili halkımız İBB yönetiminin başarılı olmasını istemezler miydi? İsterlerdi. Şöyle gururla oy verdikleri insanların icraatlarını anlatmak istemezler miydi? Elbette ki isterlerdi. Şöyle yüzyıl konuşulacak bir eser yapsalardı da CHP'li dostlarımız da gururla anlatsalardı fena mı olurdu. Fena olmazdı açık söylüyorum. Bunlar maalesef iş dışında her işle uğraştıkları için yapamazlar. Çünkü hırsları, hesapları var dertleri yok. İstanbul'a dair planları, projeleri, hayalleri yok. Mevcut yönetimdeki lafta, sözde gösterdikleri o azmi işte oluşta, icraatta gösteremediler. Boş vaatlerde gösterdikleri gayreti hizmette, eserde gösteremediler. Çamur atmada gösterdikleri kararlılığı bu milletin, Çekmeköylü kardeşimin derdine koşmakta gösteremediler."

Kurum, hikayenin sonunda da bu aziz milletin umudunu tükettiklerini belirterek, "CHP'ye gönül vermiş, sesimizin ulaştığı tüm hemşehrilerimizden özellikle oy istiyorum. Gelin el ele verelim bu gidişata dur diyelim. Gelin omuz omuza verelim, hep birlikte üretelim. Çekmeköy'ün, İstanbul'un 39 ilçesinin sorunlarını bitirelim. İstanbul'u depreme hazırlayalım. İstanbul'daki trafik çilesini bitirelim. Gelin marka projelere hep beraber gururla imza atalım." şeklinde konuştu.

Sadece Cumhur İttifakı'na gönül verenleri değil İstanbul sevdalısı herkesi muhteşem eserleriyle gururlandıracaklarını dile getiren Kurum, "İstanbulluların başı öne eğilmeyecek. İşte bu yüzden biz herkesin İstanbul'u için her İstanbullunun oyuna talibiz. Desteğine, duasına talibiz." dedi.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk ile Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da katıldı.