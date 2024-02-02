Adana Demirspor'un yeni transferleri takımla antrenmana başladı

Adana Demirspor bu hafta karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı. Mavi-lacivertli ekibin yeni transferleri de takımla birlikte idmana çıktı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de 31 puanla 8. sırada bulunan Y. Adana Demirspor ligin 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 13:30'da Pendikspor'a konuk olacak. Takıma katılan yeni futbolcular Abat Aymbetov, Nabil Alioui ve Breyton Fougeu ilk idmana çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, ‘'Yeni transferlerimiz Abat Aymbetov, Nabil Alioui ve Breyton Fougeu takımımızla ilk antrenmanlarına çıktı'' denildi.