TUBİTAK 200 bin lira maaşla eleman arıyor! İşte başvuru tarihi ve şartları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), tersine göç için harekete geçti. Kurumun başlattığı yeni program kapsamındaki ilan, yurt dışındaki Türk bilim insanlarına 130 bin TL'ye kadar maaş ve 70 bin lira teşvik içeriyor. İşte başvuru şartları...

Abone ol

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), ülkemiz açısından stratejik öneme sahip araştırma alanlarında yürütülecek projelere katkı sağlamak amacıyla, yurt dışından araştırmacıları Türkiye'ye çekmek için bir program başlattı.

Program kapsamında, alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalar ile kendini kanıtlamış ve yurt dışında çalışma deneyimi olan başta Türk bilim insanları olmak üzere başarılı araştırmacıların, çalışmalarını Türkiye'nin önde gelen devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilecek.

Programa başvuracak araştırmacıların veya bilim insanlarının, alanlarında doktora yapmış olmaları gerekiyor.

Araştırmacıların, proje önerilerinin stratejik öneme sahip bir araştırma alanında olması ve Türkiye'ye geri dönüşü ve ülke kalkınmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Program kapsamında, araştırmacılara 130 bin lira maaşın yanı sıra maddi destek de verilecek. Destek miktarı, araştırmacının proje önerisinin niteliğine ve araştırmacının deneyimine göre belirlenecek. Program kapsamında destek miktarı 70 bin TL'ye kadar çıkabilecek. Böylelikle toplam aylık 200 bin lirayı bulacak.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, programın ülkemiz açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Program kapsamında ülkemiz açısından stratejik öneme sahip araştırma alanlarında yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere, alanlarında yaptıkları üst seviye araştırma faaliyetleri ile öne çıkan ve yurt dışında çalışma deneyimine sahip bilim insanlarını ve genç araştırmacıları TÜBİTAK olarak Ülkemize davet ediyor, bilimsel ve teknolojik çalışmalarını araştırma ekosistemimiz bünyesinde sürdürmeleri için destekliyoruz!" dedi.