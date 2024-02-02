Galatasaray, Yakup Sekizkök'ü resmen duyurdu

Galatasaray Ekmas, Başantrenörlük görevine Yakup Sekizkök'ün getirildiğini duyurdu.

Abone ol

Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Galatasaray Ekmas geçtiğimiz günlerde koç Zvezdan Mitrovic ile yolları ayırmıştı. Sarı-kırmızılılarda yeni başantrenör belli oldu.

Galatasaray Ekmas, Başantrenörlük görevine Yakup Sekizkök'ün getirildiğini duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Erkek Basketbol Takımımız Galatasaray Ekmas, bu sezon başından itibaren Darüşşafaka Lassa Başantrenörü olarak görev yapan Yakup Sekizkök ile 2024/25 sezonu sonuna kadar anlaştı." denildi.