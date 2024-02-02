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Aranması olan hırsız kumar oynarken yakalandı

Aranması olan hırsız kumar oynarken yakalandı

Denizli’de dernek içerisinde kumar oynayan 4 kişiye idari para cezası uygulanırken, polis ekipleri masada para, iskambil kağıtları, pullar ve çeşitli materyaller ele geçirdi.

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Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Ahlak Büro Amirliği 30 Ocak 2024 günü il merkezinde faaliyet gösteren bir dernek de kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, dernek içerisinde toplam 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. İçerde yapılan aramada, masada para, iskambil kağıtları, para yerine geçen pullar ve diğer materyaller ele geçirildi. Kumar oynayan 4 kişiye toplam 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıslardan birinin hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edilerek, yakalandı. Yakalanan dernek sorumlusu kişiye ise TCK’nın 228’inci maddesi gereği “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem uygulandı.

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