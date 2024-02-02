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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, "Vefatını derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

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Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar ve mütefekkir Alev Alatlı için başsağlığı mesajı paylaştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatını derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden, tarihten bugüne ve geleceğe tespitle beraber teklif de üreten, perspektifler sunabilen, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı hocamız, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir. Kıymetli Alev hocamızın ailesine, sevenlerine, okurlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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