BIST 8.666
DOLAR 30,46
EURO 32,92
ALTIN 1.993,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Artvin'de dehşet! Sokakta karısını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Artvin'de dehşet! Sokakta karısını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Artvin'in Arhavi ilçesinde sokakta tabancayla ateş ederek karısını öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Abone ol

İlçenin Musazade Mahallesi'nde E.T. (30) ile boşanma aşamasında oldukları iddia edilen Hacer T. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T, silahla önce karısına ateş etti, ardından da intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 38 yaşındaki Hacer T, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

E.T'nin ise Artvin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli’de koruma altındaki yaban keçisi avlayan şahıslar fotokapana yakalandı
Tunceli’de koruma altındaki yaban keçisi avlayan şahıslar fotokapana yakalandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı
Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Çağlar Söyüncü...
Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Çağlar Söyüncü...
TUBİTAK 200 bin lira maaşla eleman arıyor! İşte başvuru tarihi ve şartları
TUBİTAK 200 bin lira maaşla eleman arıyor! İşte başvuru tarihi ve şartları
Samsun'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Karı-koca hayatını kaybetti
Samsun'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Karı-koca hayatını kaybetti
Aranması olan hırsız kumar oynarken yakalandı
Aranması olan hırsız kumar oynarken yakalandı
Milliyetçi Hareket Partisi beklenen tarihi duyurdu
Milliyetçi Hareket Partisi beklenen tarihi duyurdu
Sason'da kar nedeniyle kapanan 22 köy ve 17 mezra yolu ulaşıma açıldı
Sason'da kar nedeniyle kapanan 22 köy ve 17 mezra yolu ulaşıma açıldı
Galatasaray, Yakup Sekizkök'ü resmen duyurdu
Galatasaray, Yakup Sekizkök'ü resmen duyurdu
Bakan Bolat son verileri açıkladı! Dış ticaret açığımız ortaya çıktı
Bakan Bolat son verileri açıkladı! Dış ticaret açığımız ortaya çıktı
Akyaka'da deniz suyu 10 metre çekildi
Akyaka'da deniz suyu 10 metre çekildi