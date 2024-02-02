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Samsunspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Samsunspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.

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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsunspor 0-0 Galatasaray (CANLI SKOR)

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Samsunspor: Okan Kocuk, Drongelen, Satka, Alim, Zeki, Taylan, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Ercan Kara

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