Samsunspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.Abone ol
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
Samsunspor 0-0 Galatasaray (CANLI SKOR)
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Samsunspor: Okan Kocuk, Drongelen, Satka, Alim, Zeki, Taylan, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Ercan Kara