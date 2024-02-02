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Tarihi uzay misyonu tamamlanıyor: Alper Gezeravcı veda etti

Tarihi uzay misyonu tamamlanıyor: Alper Gezeravcı veda etti

Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için uğurlama töreni düzenlendi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki törende konuşan Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı" dedi.

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Türkiye'nin insanlı uzay yolculuğu, ilk kez Alper Gezeravcı ile başladı.

NASA'nın Ax-3 misyonu kapsamında Dragon kapsülüyle ISS'ye giden Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk olarak da tarihe geçti.

Veda töreni düzenlendi

Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) veda töreni düzenlendi.

Axiom Space, aralarında ilk Türk astronot Gezeravcı’nın da bulunduğu Ax-3 ekibi için hazırlanan veda törenini canlı olarak yayımladı.

"Onur ve mutluluk duyuyorum"

Gezeravcı, veda töreninde yaptığı konuşmada, "Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğinde adım attığımız yeni Türkiye Yüzyılı'nda icra ettiğimiz Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum." dedi.

"Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı"

Gerçekleştirdikleri bu görevin geleceğin teminatı gençler için ilham verici bir başlangıç olmasını dileyen Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Dönüş yolculuğu yarın

Gezeravcı ve ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'den ayrılması bekleniyor.

Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.

7 potansiyel iniş noktası bulunuyor

Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

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