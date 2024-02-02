BIST 8.666
DOLAR 30,44
EURO 32,88
ALTIN 1.993,15
HABER /  SPOR

Emre Belözoğlu isyan etti! "Dünyanın en kötüsü Türkiye'de"

Emre Belözoğlu isyan etti! "Dünyanın en kötüsü Türkiye'de"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bu rezalet sahada futbol oynamaya çalışan 22 futbolcuyu tebrik ediyorum." dedi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü sahasında Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. 

Maçın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. 

Belözoğlu, "Bu rezalet sahada top oynamaya çalışan 22 oyuncuyu da tebrik ediyorum. Devletimiz çok güzel statlar inşa ediyor, Allah razı olsun ama futbolun oynanacağı yer sahanın içidir, zemindir. Açık ara bence dünyanın en kötü zeminleri Türkiye'de. Futbolcu kardeşlerim adına üzgünüm. Futbolcularım da rakip futbolcular da böylesine kötü bir zeminde ellerinden geleni yaptı. Ülke futbolu adına çok üzgünüm, böylesi kötü zeminde futbol oynayan futbolcu arkadaşlarım için çok üzgünüm." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bahçeli'den Orhan Türkdoğan ve Alev Alatlı için başsağlığı mesajı
Bahçeli'den Orhan Türkdoğan ve Alev Alatlı için başsağlığı mesajı
Ankaragücü - Sivasspor maçında gol sesi çıkmadı
Ankaragücü - Sivasspor maçında gol sesi çıkmadı
Mersin'de üç gollü galibiyet! Hatayspor'dan yeni seri
Mersin'de üç gollü galibiyet! Hatayspor'dan yeni seri
Tarihi uzay misyonu tamamlanıyor: Alper Gezeravcı veda etti
Tarihi uzay misyonu tamamlanıyor: Alper Gezeravcı veda etti
Samsunspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Samsunspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Serge Aurier ve Carlos Vinicius resmen Galatasaray'da
Serge Aurier ve Carlos Vinicius resmen Galatasaray'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin verilmiş sadakası varmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin verilmiş sadakası varmış
Ramazan Hoca'nın katilinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
Ramazan Hoca'nın katilinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
Aşırı acı biber tüketimi bağımlılığa yol açıyor
Aşırı acı biber tüketimi bağımlılığa yol açıyor