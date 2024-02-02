Emre Belözoğlu isyan etti! "Dünyanın en kötüsü Türkiye'de"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bu rezalet sahada futbol oynamaya çalışan 22 futbolcuyu tebrik ediyorum." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü sahasında Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, "Bu rezalet sahada top oynamaya çalışan 22 oyuncuyu da tebrik ediyorum. Devletimiz çok güzel statlar inşa ediyor, Allah razı olsun ama futbolun oynanacağı yer sahanın içidir, zemindir. Açık ara bence dünyanın en kötü zeminleri Türkiye'de. Futbolcu kardeşlerim adına üzgünüm. Futbolcularım da rakip futbolcular da böylesine kötü bir zeminde ellerinden geleni yaptı. Ülke futbolu adına çok üzgünüm, böylesi kötü zeminde futbol oynayan futbolcu arkadaşlarım için çok üzgünüm." dedi.