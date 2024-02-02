Merkez Bankası yeni Başkanı Fatih Karahan oldu!

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifa kararının ardından açıklama yapan Mehmet Şimşek, "Önerim doğrultusunda atanacak yeni başkana ve ekibine başarılar diliyorum" demişti. Bu doğrultuda Resmi Gazete'de yapılan açıklamayla yeni Merkez Bankası Başkanlığı görevine Fatih Karahan'ın atandığı duyuruldu.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden affını istedi. Erkan'ın istifasının ardından yeni Merkez Bankası Başkanının kim olacağı merak ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu.

Fatih Karahan, Erkan döneminde Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Fatih Karahan oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre ise Merkez Bankası'nın başına Fatih Karahan getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar, 32449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

FATİH KARAHAN KİMDİR?

İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerini bitirdi. Pennsylvania Üniversitesi'nde doktora derecesi aldı. Fatih Karahan, 2012 - 2022 yılları arasında New York Merkez Bankası'na bağlı Para Politikası Araştırma Bölümü bünyesinde İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları alanında ekonomik araştırma danışmanı olarak görev yaptı. Fatih Karahan evli ve 2 kız çocuğu babası.

Çalışma hayatına 2012'de New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar bu kurumda iş gücü ve ürün piyasası çalışmaları başkanı ve para politikası danışmanı olarak çalıştı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da başekonomist görevine atandı.