CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu. CHP'nin adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak oldu.Abone ol
CHP'de 4 büyükşehirin daha belediye başkan adayları açıklandı
Gaziantep'te Muzaffer Öztürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin ve Mardin'de Ömer Durak aday gösterildi.
Çiğli adayı değişti
Paylaştığı videolar sonrası tepki çeken Uygar Yıldırım'ın yerine Onur Emrah Yıldız aday gösterildi.
103 seçim bölgesinde daha adaylar belirlendi
CHP'nin Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, partinin 4'ü büyükşehir olmak üzere 103 seçim bölgesinde daha adayları belirlendi.
4 büyükşehirde adaylar
Toplantının ardından partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP,
Gaziantep Büyükşehir Belediyesine Muzaffer Ertürk'ü,
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine Zeynep Özbaş Arıkan'ı,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Atasoy Bilgin'i ve
Mardin Büyükşehir Belediyesine Ömer Durak'ı aday gösterdi.
İl ve ilçelerde adaylar
CHP'nin Aksaray'da Pelinsu Yıldırım Demir'i, Erzincan'da Özge Vataner, Bitlis'te Selim Suyugüzel'i ve Muş'ta Tuncay Canga'yı aday yaptı.
Partinin Ankara'nın Altındağ ilçesindeki adayı Ramazan Değerli, Keçiören'deki adayı Mesut Özarslan, Çamlıdere'deki adayı Mehmet Cengiz ve Pursaklar'daki adayı Halil Tuncay oldu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ümit Uysal, Demre ilçesinde Fahri Duran aday yapıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ertuğrul Tetik, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Arkın Bereketoğlu, Şehitkamil'de Umut Yılmaz, Bolu'nun Gerede ilçesinde İsmail Ayyıldız, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Tamer Mandalinci, Fethiye'de Alim Karaca ve Marmaris'te Acar Ünlü aday oldu.
Erzurum Aşkale'de Mustafa Emre Şenkoğlu, Hatay'ın Antakya ilçesinde Hüseyin Aksoy, Arsuz'da Sami Üstün, Defne'de Halil İbrahim Özgün ve İskenderun'da Mehmet Duduoğlu aday olarak gösterildi.
Kocaeli Kandıra'da Serkan Açıkgözü, Konya Selçuklu'da Ahmet Ziya Güneş aday oldu.
CHP, daha önce 856 seçim çevresinde aday göstermişti.
İşte 103 belediye başkan adayının yer aldığı tam liste: