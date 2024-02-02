BIST 8.666
DOLAR 30,52
EURO 32,97
ALTIN 1.999,02
HABER /  POLİTİKA

Mehmet Şimşek: Ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmekte

Mehmet Şimşek: Ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmekte

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, MEB Başkanı Erkan'ın istifadsı sonrası "Ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmekte" dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklaması:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır.

Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum.

Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

ÖNCEKİ HABERLER
MB Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi
MB Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
AK Parti, Balıkesir ve Konya belediye başkan adaylarını tanıttı
AK Parti, Balıkesir ve Konya belediye başkan adaylarını tanıttı
Emre Belözoğlu isyan etti! "Dünyanın en kötüsü Türkiye'de"
Emre Belözoğlu isyan etti! "Dünyanın en kötüsü Türkiye'de"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü
İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bahçeli'den Orhan Türkdoğan ve Alev Alatlı için başsağlığı mesajı
Bahçeli'den Orhan Türkdoğan ve Alev Alatlı için başsağlığı mesajı
Ankaragücü - Sivasspor maçında gol sesi çıkmadı
Ankaragücü - Sivasspor maçında gol sesi çıkmadı
Mersin'de üç gollü galibiyet! Hatayspor'dan yeni seri
Mersin'de üç gollü galibiyet! Hatayspor'dan yeni seri
Tarihi uzay misyonu tamamlanıyor: Alper Gezeravcı veda etti
Tarihi uzay misyonu tamamlanıyor: Alper Gezeravcı veda etti
Galatasaray deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti
Galatasaray deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti
Serge Aurier ve Carlos Vinicius resmen Galatasaray'da
Serge Aurier ve Carlos Vinicius resmen Galatasaray'da