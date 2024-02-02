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HABER /  POLİTİKA

Cevdet Yılmaz: OVP kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek

Cevdet Yılmaz: OVP kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "MB Başkanı Erkan'a hizmetleri için teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığından affını istemesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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