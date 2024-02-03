'Affını istedi' denmişti! Resmi Gazete: Hafize Gaye Erkan görevden alındı...

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevden affını istediğini söyleyerek istifa etti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ise Erkan’ın istifa ettiğine ilişkin hiçbir ibare yer almazken, "görevden alındı" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.Abone ol
Ailesi ile ilgili iddialar sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 'görevden affını' isteyerek koltuğu bıraktı. Erkan'ın görevinden ayrılmasıyla TCMB) Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.
Resmi Gazete'de dikkat çeken ifade
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Fatih Karahan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.
'Erkan görevden alınarak...'
Kararda TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevden alındığı belirtildi.