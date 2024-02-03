Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar! Bir isim daha veda etti
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi Bragantino'ya satın alma opsiyonu ile kiraladı.Abone ol
Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Lincoln Henrique ülkesine dönüyor. Brezilyalı futbolcu RB Bragantino takımına transfer olmak üzere.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre RB Bragantino, Fenerbahçe’den Lincoln Henrique’yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna dek kiraladı. Satın alma opsiyonunun 6 milyon Euro olacağı belirtildi. Lincoln yarın sağlık kontrolü için Brezilya’ya gidecek.
Lincoln, Süper Lig'den MKE Ankaragücü'nün de gündeminde yer alıyordu.
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde Umut Nayir, Samet Akaydin, Emre Mor, Miguel Crespo ve Bartuğ Elmaz takımdan ayrılmıştı.