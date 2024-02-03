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Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası dolar kuru hareketlendi

Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası dolar kuru hareketlendi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunması sonrası dolarda hareketlilik yaşandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunmasının ardından dolar/TL kurunda hareketlilik yaşandı.

İstifa kararı sonrası 10 kuruş birden yükseldi

Hafize Gaye Erkan'ın istifasını açıklamasından 5 dakika önce saat 22.00'de 30.43 lira olan TL/dolar kuru, Gaye Erkan'ın istifasını açıklamasından sonra 10 kuruş birden yükselerek 30.53'e çıktı. Öte yandan şu dakikalarda (saat 00.00) ise dolar/TL kuru 30.49 olarak seyrediyor.

Ne oldu?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "görevinden affını istediğini" açıkladı.

Gaye Erkan'ın kararı sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek yaptığı açıklamada, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü iş birliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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