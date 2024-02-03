Hafize Gaye Erkan'ın başını Ahmet Hakan röportajı ve babası yedi! Dünya medyası öyle gördü!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki yeni dönemde Merkez Bankası Başkanlığına atanan, ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan, 7 ay 23 gün sonra “görevinden affını” istedi. Erkan'ın istifasıyla birlikte AK Parti döneminde 7 kez başkan değişimi oldu. Erkan'ın başkanlık yaptığı yaklaşık 8 aylık süreç içerisinde politika faizi 8.5'tan 45'e çıktı. Erkan'ın şansı Ahmet Hakan'a verdiği röportajla döndü. "İstanbul'da kiralar çok pahalı. Ev bulamadık çok pahalı annemlerin yanına yerleştik" sözleri büyük yankı uyandırdı. Erkan'ın o röportajdaki "Enfalsyonu kapıcımız Sadık Abi'ye soruyorum" sözleri de Beştepe ve ekonomi yönetimini kızdırdı. Erkan'ın görev sürecindeki önemli olaylardan biri de, Merkez Bankası çalışan Büşra Bozkurt’un CİMER başvurusunda Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkartıldığını iddia etmesi ve baba Erkan’ın bir çalışanı tokatladığına ilişkin kamera kayıtları olduğunu söylemesi oldu. Dünya medyası Erkan'ın görevden alınmasını nasıl gördü?