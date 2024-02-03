Hafize Gaye Erkan'ın başını Ahmet Hakan röportajı ve babası yedi! Dünya medyası öyle gördü!
Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan "affını" istedi, yerine Fatih Karahan atandı. Dünya medyası, Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınmasında Ahmet Hakan'a verdiği röportaj ve babasının Merkez Bankası&nda personel dövdüğü ve fiili yönetici olduğu şeklindeki iddiaların etkili olduğunu yazdı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki yeni dönemde Merkez Bankası Başkanlığına atanan, ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan, 7 ay 23 gün sonra “görevinden affını” istedi. Erkan'ın istifasıyla birlikte AK Parti döneminde 7 kez başkan değişimi oldu. Erkan'ın başkanlık yaptığı yaklaşık 8 aylık süreç içerisinde politika faizi 8.5'tan 45'e çıktı. Erkan'ın şansı Ahmet Hakan'a verdiği röportajla döndü. "İstanbul'da kiralar çok pahalı. Ev bulamadık çok pahalı annemlerin yanına yerleştik" sözleri büyük yankı uyandırdı. Erkan'ın o röportajdaki "Enfalsyonu kapıcımız Sadık Abi'ye soruyorum" sözleri de Beştepe ve ekonomi yönetimini kızdırdı. Erkan'ın görev sürecindeki önemli olaylardan biri de, Merkez Bankası çalışan Büşra Bozkurt’un CİMER başvurusunda Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkartıldığını iddia etmesi ve baba Erkan’ın bir çalışanı tokatladığına ilişkin kamera kayıtları olduğunu söylemesi oldu. Dünya medyası Erkan'ın görevden alınmasını nasıl gördü?
Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan, 7 ay 23 gün sonra istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "affını" talep eden Erkan, istifa metninde, hakkında son dönem ortaya atılan iddialara ilişkin olarak "itibar suikastine uğradığını" ifade etti. Erkan, ailesini korumak için görevden affını istediğini vurguladı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu.
7 ay 23 gün görevde kalan, Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın istifası dünyanın gündemine de girdi. Dünya gazeteleri, Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olduğunu vurgularken Erkan'ı Türk ekonomisinin dünya için endişe verici gidişatında Erdoğan'ı U dönüşüne ikna eden ekonomi yönetiminin baş mimarlarından biri olarak tanımladı.
Reuters: Ailesini koruma ihtiyacını gerekçe göstererek istifa etti
"Türkiye ekonomisinin dümenindeki personel değişiklikleri, Erkan'ın agresif faiz artışlarının, Türkler için yıllar süren bir hayat pahalılığı krizinin ardından enflasyon beklentilerini soğutmaya başladığı sırada geldi" diye yazan Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı son dört Merkez Bankası Başkanı'nı hatırlattı; "Erdoğan son dördünü görevden alarak kurumun bağımsızlığını aşındırdı ve işlevsizliğe dair endişeleri körükledi" ifadelerini kullandı.