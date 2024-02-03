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10 saat enkaz altında kalan anne ve oğlu, birlikte yaşama tutundu

10 saat enkaz altında kalan anne ve oğlu, birlikte yaşama tutundu

Depremin vurduğu Hatay'da 10 saate yakın süre birlikte enkaz altına kalan anne ve oğul, hayata tutunma süreçlerini anlattı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük yıkıma yol açtı ve yaklaşık 25 bin insanın hayatını kaybetti. Depreme Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yakalanan 46 yaşındaki Seferiye Otomatik ve 22 yaşındaki oğlu Abdullah Tutuş, evlerinin çökmesiyle enkaz altında kaldı. Anne Otomatik enkazdan 8. saatte kurtarılırken, oğul Tutuş enkazdan 10. saatte kurtarıldı. Tonlarca ağırlıktaki molozlar altında birlikte yaşama tutunan anne ve oğul yaşam mücadeleleri anlattılar.

"6 şubat kıyamet gibi bir gündü rabbim bir daha yaşatmasın, ecelimin yaklaştığını düşünmüştüm"
Enkaz altında 8 saat kalan ve öleceğini düşündüğünü ifade ede Seferiye Otomatik, "6 Şubat'ta kıyameti yaşadık. Deprem günü hafif sallantı oldu. Hemen küçük oğlumla balkona çıktık. Şiddetin ne olduğunu anlamadan bir anda bina çöktü. Çok korktuk, kıyamet gibi bir gündü. Enkaz altında 7 - 8 saat kaldım. Vatandaşlar beni kurtardılar. Ayaklarımı hissetmedim, öleceğimi düşündüm. Yani ölmekte üzereydim. Üzerimde moloz yığınları vardı. İçerden oğlumun sesi geliyordu. Onun olup olmadığını anlamıyordum. Her taraftan imdat sesleri geliyordu. 6 şubat kıyamet gibi bir gündü rabbim bir daha yaşatmasın, ecelimin yaklaştığını düşündüm. Sıkışmıştım da kendimi de kıpırdatamıyordum" dedi.

"Öldüm de beni gömdüler sandım"
Enkaz altında kaldıktan sonra uyandığını dile getiren Abdullah Tutuş, "6 Şubat depreminde 10 saat boyunca enkaz altında kaldım. Ben depremi çok hissetmedim. Uykum ağır olduğu için annemin beni uyandırdığını sandım. Saat 06.30 civarı artçılara uyandım. Bir baktım, duvar ve tozlar var. Öldüm de beni gömdüler sandım. Kafamı kaldırdığımda duvara vurdum. Sonra kendimi cimcikledim. Enkaz altında olduğumu bilmiyordum. Artçılar olduğunda binamız yıkıldı sandım. Sadece bizim binamızın yıkıldığını sandım. O sırada abime dedim ki soğuk bir yerden hava geliyor. O da orayı bularak genişletti. Beni çıkarttı. Enkaz altında kalmam yaklaşık 10 saat sürdü" dedi.

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