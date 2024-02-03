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Biden'dan İran'a gözdağı! Üs saldırısına karşılık vermeye başladık

Biden'dan İran'a gözdağı! Üs saldırısına karşılık vermeye başladık

Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yapılan insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin öldürülmesin ardından ABD Başkanı Biden, üs saldırısına bugün karşılık vermeye başladıklarını ve bu askeri karşılığın 'kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda' süreceğini açıkladı.

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında, 3 ABD askerinin öldüğü, yaralı sayısının 34’e çıktığını duyurmuştu. ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis grupları hedef alarak üs saldırısına bugün karşılık vermeye başladıklarını ve bu karşılığın "kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda" süreceğini açıkladı.

Biden, 3 ABD askerinin öldüğü saldırının İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) destekli milis gruplarca gerçekleştirildiğini savundu ve söz konusu askerlerin cenaze törenine henüz katıldığını belirtti.

Bu saldırıya verecekleri karşılık konusunda, "Bu öğleden sonra benim talimatımla ABD ordusu, Suriye ve Irak'taki DMO ve ona bağlı milis gruplara ait hedefleri vurdu. Saldırıya bugün karşılık vermeye başladık, bu karşılık bizim seçtiğimiz zaman ve mekanlarda devam edecek" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ortadoğu'da askeri bir çatışma peşinde olmadığını kaydeden Biden, bununla birlikte Amerikan askerlerini hedef alanlara karşılık vereceklerini vurguladı.

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