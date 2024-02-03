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Kütahya’da kemerinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı

Kütahya’da kemerinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı

Kütahya’da şüphe üzerine durdurulan otobüste kemerinin arkasına sıkıştırılmış paket halinde 996,00 gram kokain ele geçirilen yolcu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan otobüsteki A.Ö (59 yaş) isimli yolcu şahsın yapılan kontrollerinde kemerinin arkasına sıkıştırılmış paket halinde, 996,00 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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