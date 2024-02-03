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Korhan Berzeg’in bulunması için ailesi kampanya başlattı

Korhan Berzeg’in bulunması için ailesi kampanya başlattı

Köpeğiyle birlikte evden ayrılan ve 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg için ailesi kampanya başlattı. Aile, FindKorhanBerzeg adıyla başlattıkları kampanyayla mutlu haber almayı umuyor.

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Balıkesir'in Armutlu Mahallesi’nde ailesinden kalma evinden Doberman cinsi köpeği Tina ile birlikte ayrıldıktan sonra kayıplara karışan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in ailesi kampanya başlattı. Aileden yapılan açıklamada 200 gündür haber alınamayan Berzeg hakkında daha fazla bilgi ve habere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Aile, herkesi Korhan'ın hikâyesini paylaşmak ve meseleyi canlı tutmak için onlara katılmaya çağırarak “Sosyal medya platformlarında #FindKorhanBerzeg etiketini kullanın, hikâyesini paylaşın ve ne kadar küçük olursa olsun herhangi bir şey biliyorsanız lütfen öne çıkın” ifadelerini kullandı.

Aile ayrıca ABD Büyükelçiliği'ni bu kritik konuya ilgi göstermeye ve destek vermeye çağırırken ABD makamlarının katılımı, arama ve soruşturma çabalarını önemli ölçüde destekleyebileceklerini ve Korhan'ın bu tür bir desteği tam olarak hak ettiğine inandıklarını belirtti.

Açıklamada, “Korhan sadece kayıp bir kişi olayından daha fazlasıdır; bir baba, bir koca, bir arkadaş ve saygın bir topluluk üyesidir. Onun yokluğu, hayatlarında yeri doldurulamaz bir boşluk bıraktı” dendi.

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