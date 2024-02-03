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Meral Akşener'in acı günü! "Ondan çok şey öğrendim" demişti...

Meral Akşener'in acı günü! "Ondan çok şey öğrendim" demişti...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti. Özen, ikindi namazı sonrası İzmit Gündoğdu Köyü'nde toprağa verilecek.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ablasını kaybetti. Akşener'in vefat eden ablası Mualla Özen, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İzmit'in Gündoğdu Köyü'nde toprağa verilecek

Ölüm haberini Akşener'in Özel Kelam Müdiresi Esma Bakar, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener in kıymetli ablası Mualla Özen vefat etmiştir. Cenazemiz 3 Şubat 2024 (Bugün) ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır. Başımız sağolsun." notuyla duyurdu.

Meral Akşener ablasıyla ilgili yaptığı bir paylaşımda, "Oğulları Murat'ı kaybettikten sonra her genci Murat gören ablam ve eniştem. Sizden çok şey öğrendim" demişti. 

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