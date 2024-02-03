Peş peşe ekonomik vaatler! Emekliye ayda 5 bin TL, kiracıya da konut müjdesi

Ülkemizdeki yerel seçimlere yönelik hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok'tan peş peşe vaatler geldi. Altınok, ihtiyaç sahibi emeklilere düzenli olarak her ay 5 bin TL ödeme yapılacağını duyururken, kiracıları da müjdeyi verdi.

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Türkiye adım adım yerel seçimlere hazırlanıyor... Partiler çalışmalarını hızlandırırken, belirlenen adaylar da vaatlerini açıklamaya başladı. Kıyasıya mücadelenin en çok olacağı illerden biri olan Ankara'da da ekonomik vaatler artırıldı.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun Anadolu Sohbetleri Programı’na konuk oldu. Medya temsilcilerinin sorularını cevaplayan Altınok, başkent için hazırlanan projelerin yanı sıra her kesime dokunacak vaatlerini anlattı. Türkiye Gazetesi'nden Akif Bülbül'ün haberine göre, Altınok'tan emeklileri ve kiracıları sevindirecek bir haber geldi.

Emekliye her ay 5 bin lira

Altınok, emeklilere yönelik doğalgaz ve et yardımlarının miktarının artacağını kaydederken, ihtiyaç sahibi emeklilere de her ay düzenli 5 bin TL ödeneceğini duyurdu.

'Kira öder gibi ev sahibi olacaklar"

Kiracılara yönelik de vaatlerini açıklayan Altınok, "Evi olmayan vatandaşlarımız için konut projelerimiz olacak. Sosyal donatılarla kuşatacağız. Yeşil alanları ve spor kompleksleri olan konutlar inşa edeceğiz. Kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Binlerce konut yapacağız. Bütçemizin yüzde 8 ila 10’unu sosyal yardımlara ayıracağız. Daha başka projelerimiz de var. Yakında açıklayacağız.”

Altınok, mevcut rakibi Mansur Yavaş’ı da eleştirdi. Altınok “Ankara olması gerektiği yerde değil. Ankara’nın beş yılı kayıp. Ulaşım ve trafik problemi had safhada. Dünyada, Ankara haricinde, havalimanından şehre kadar metrosu olmayan bir ülke başkenti yok. Başkenti, eser ve hizmetlerle donatacağız; turizm kenti yapacağız. Tarımda ihracat yapan şehir olacak” dedi. 6 Şubat depreminin acısını hatırlatan Turgut Altınok “Kentsel dönüşüm çok önemli. Ankara’nın da başına böyle bir felaket gelebilirdi. Beş yıl içinde yapılan bir metrekarelik kentsel dönüşüm projesi yok” diye konuştu.

Vatandaşın parası vatandaşa

Altınok, Ankara’yı AK Parti yönetirken bütçenin yüzde 8’inin sosyal yardımlara aktarıldığını, CHP ile bu oranın yüzde 4’e düştüğünü vurgulayan Cumhur İttifakı adayı “Ankaralılar bize güvensin. Vatandaşın parasını vatandaşa vereceğiz. Hazırlıklarımız var. Biz, laf olsun, oy alalım diye hesaplar yapmıyoruz” dedi.