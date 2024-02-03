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Uşak’ta otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Uşak’ta otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Uşak’ta direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Karadere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilkavak köyünden ilçe merkezine ilerlemekte olan Ali Telli (47) idaresindeki 64 ET 503 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Ali Telli Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Telli kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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