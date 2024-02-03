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Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ÇKS ürün güncelleme uyarısı

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ÇKS ürün güncelleme uyarısı

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme başvurularının başladığını ve son tarihin 29 Şubat olduğunu duyurdu.

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Aydın'da çiftçiler için ÇKS ürün güncelleme başvuruları başladı. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) 2024 üretim yılı için başvurularda bulunan çiftçilerimiz, ürün güncelleme başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'nden de ÇKS ürün güncelleme başvurusu yapılabileceği kaydedildi. Ürün güncelleme son başvuru tarihi ise 29 Şubat olarak açıklandı.

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