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Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yanarken o anlar kameraya yansıdı.

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Yangın, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı.

Alevler kısa sürede otomobili sararken; çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Otomobilin alev alev yanma anı kameraya yansıdı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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