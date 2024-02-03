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Çiftçi ve girişimci kadınlar bilgilendirildi

Çiftçi ve girişimci kadınlar bilgilendirildi

Düzceli çiftçi ve girişimci kadınlara yönelik finansal okuryazarlık, tarımsal finansman kaynakları ve e-ticaret platformu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kadın Emeği Merkezinin birlikte organize ettiği Türkiye İş Bankası tarafından çiftçi ve girişimci kadınlara yönelik Düzce Kadın Emeği Merkezinde finansal okuryazarlık, tarımsal finansman kaynakları ve e-ticaret platformu hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarım ve kadın temalı toplantıda kadın kooperatiflerinin tarımsal finansman, tarımsal teknoloji ve ziraat bilgilerini aktarıldı.
Etkinlikte; Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölümü'nden Birim Müdürü Çiğdem Çakmak Yurdagel, Dilber Kavanoz Altınörs ve Ahmet Nazmi Durgut tarafından yapılan sunumda bankanın üreticilere yönelik ücretsiz bir tarım teknoloji platformu olan İmeceMobil, üreticilerin finansal anlamda farkındalıklarını yükseltmek üzere gelir-gider dengelerini nasıl sağlayacakları konularında eğitim niteliğinde bilgiler aktarıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun 39 kadın girişimcinin yer aldığı Türkiye'deki ilk Kadın Emeği Merkezinde yapılan bilgilendirme toplantısında, tarımsal girişimciliğin güçlenmesi için girişimci kadınların desteklenmesi adına bu toplantının faydalı olduğunu söyledi.

Uzun ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının sunduğu Kırsal Kalkınma desteklerinden kadınların projelere başvurarak sunulan imkanlardan yararlanması gerektiğini, Kadın Emeği Merkezinde üretilen El Emeği ürünleri yapacakları projelerle arttırabileceklerini belirtti.
Tanıtımlar ve konuşmalar sonrasında etkinlik sona erdi.

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