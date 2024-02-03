Kilise saldırısının talimatını kimin verdiği belli oldu! Binbir kimlikli Andrei! Kayseri detayı da dikkat çekti

Kiliseyi basan iki tetikçinin, saldırı talimatını 2017’de DEAŞ operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Adam Khamarzayev’den aldıkları ortaya çıktı. Çok sayıda sahte isim kullanan Khamarzayev’in yakalandığında Andrei Guzun adına pasaportu vardı.

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Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi’ne 28 Ocak 2024 günü düzenlenen ve 52 yaşındaki Tuncer Cihan’ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili tetikçilerin yanı sıra bağlantılı oldukları isimler de gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen iki tetikçiyle birlikte 25 kişi tutuklandı, 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Polis ve MİT’in ortaklaşa yaptıkları çalışmalar ise saldırıdaki ilişkiler ağını ortaya çıkardı.

Hürriyet'in haberine göre, Tacikistan uyruklu Amirjon Kholikov ve Rusya uyruklu David Tanduev isimli tetikçilerin DEAŞ terör örgütüyle direkt bağlantıları tespit edildi.

Kara kutu Rus Tanduev

Rus uyruklu David Tanduev kiliseye düzenlenen saldırıda Tuncer Cihan’ı öldüren tabancayı ateşlemişti. Kilisenin içine girdiklerinde ön tarafta duran da oydu. Amirjon Kholikov ise o gün gözlük takmış ve arka tarafta kalmıştı. Saldırıda emir komuta zincirinin Tanduev’de olduğu değerlendirildi. Kholikov gözaltında polislerle konuşurken, Tanduev hiç konuşmadı. Operasyon sırasında ele geçirilen Kholikov’a ait sim kartta; saldırıda kullanılan Polonya plakalı otomobilin, DEAŞ’lı teröristlerin ve daha önce DEAŞ’tan hakkında işlem yapılan Jovid Hikmatov’a ait pasaportun fotoğrafları ele geçirildi.

Kimliği parmak izinden

Operasyonda gözaltına alınan ve tutuklananlar arasında yer alan bir isim ise çok dikkat çekiciydi. Yakalandığında üzerinde Andrei Guzun adına düzenlenmiş Moldova pasaportu bulunan Andrei Guzun’un parmak izi tespitiyle gerçek kimliği ortaya çıkartıldı. Aslında, 2017 yılında Antalya’daki bir DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Adam Khamarzayev’di. O dönem hakkında işlem yapılmış ve serbest bırakılmıştı. Makhammadyusuf Alisher, Ugli Mirzoev ve son olarak da Andrei Guzun ismini kullanıyordu. Örgüt içerisindeki kod ismi Adam Abu Darrar Al Shishani’ydi ve örgütün Türkiye sorumlusuydu. 2023 yılının temmuz ayında DEAŞ’lı teröristleri eğitmek için çiftlik kiralamaya çalışmıştı. DEAŞ’ın talimatı üzerine Türkiye’de kendisine bağlı olan teröristlere eylem yapma talimatını veren kişiydi.

DEAŞ’lı teröristler saldırıya Polonya plakalı araçla gitmişti.

Kayseri'de buluşmuşlar

Saldırıda Kayseri detayı da dikkat çekti. İki tetikçiyle bağlantısı tespit edilen Abdulaziz Abdullaev, Rasul Akhmadjanov, İslam Magomadov, Omadbek Kodirjonovich Djabborov, Temurbek Murodjonugli Essonov ile Abdulaziz Abdullaev 4 ve 5 Ocak 2024 tarihlerinde Kayseri’ye gitmişti. Bu kişiler Amenullah Hacı isimli kişiye ait Yenidoğan Mahallesi’ndeki evde kalmışlardı. Tetikçiler Kholikov ve Tanduev ile Omadbek Djabborov, Temurbek Murodjonugli Essonov, Amırjon Kholiqov, Rasul Akhmadjanov ise 7 Ocak günü Kayseri’de bir otelde konaklamıştı. Otele kayıt yaptırdıktan 12 saat sonra çıkış yapıp İstanbul’a döndüler. Kayseri’deki bu toplantılarda DEAŞ adına eylem kararı alındığı değerlendirildi.

İçlerinde tek Türk var

Saldırıyla ilgili yakalananlardan üçü Türk vatandaşı. Diğerleri ise Moldova, Rusya ve çeşitli Türk Cumhuriyetleri’nin pasaportlarını taşıyordu. Türk vatandaşlarından Mahmud Muhammed ve Enver Karakaş aynı zamanda Çin vatandaşıydı. İbrahim Sünmez’in ise başka bir pasaportu yoktu. Mahmud Muhammed’in bazı şüphelilerin toplantı amacıyla Kayseri’ye giderken kullandıkları aracın ruhsat sahibi olduğu, 4 Mart 2016’da Türk vatandaşlığı kazandığı ortaya çıktı. Enver Karakaş da Kayseri’ye gidilen bir diğer aracın sahibiydi. 23 Aralık 2002’de Türk vatandaşlığına hak kazanmıştı. Aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşıydı ve çatışma bölgelerindeki DEAŞ’lılarla bağlantısı vardı.

Maskeli iki terörist pazar günü ayin sırasında kiliseye girip Tuncer Cihan’ı içeride vurarak öldürmüştü.

Turistik mekanların konumu çıktı

Şüphelilerden Hazratumar Mahamatsoliev ile korsan taksicilik yapan Shamsullo Radzhabov’den ele geçirilen dijital materyallerde ise Beyoğlu’ndaki Saint Antuan Kilisesi’ne ait konum bilgileri bulundu. Savcılığın sevk yazısında, Beyoğlu’ndaki Saint Antuan Kilisesi’ne 31 Ocak 2024’de tehdit mesajı gönderildiği de ortaya çıktı. Şüphelilerden Husnitdin Kunarov’dan ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede ise İstanbul’da çok sayıda turistik mekânın fotoğrafları, konum bilgileri ele geçirildi.

Biri daha önce Atatürk Havalimanı saldırısından tutuklanmış

Tutuklananlar arasında diğer bir dikkat çekici isim de Edelkhan Inazhaev’di. Tetikçi Tanduev’le bağlantısı tespit edilince gözaltına alınan Edelkhan Inazhaev’in yanında ‘eşim’ dediği Zharaidat Esmurzieva da vardı. Edelkhan Inazhaev’in 28 Haziran 2016’da 45 kişinin öldüğü, 163 kişinin de yaralandığı Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili 1 Temmuz 2016’da tutuklandığı ve daha sonra serbest kaldığı ortaya çıktı. Çeçen asıllı olan ve örgüt içerisinde İlyas kod adını kullanan Inazhaev serbest kaldıktan sonra Suriye’ye geçmişti. Cep telefonundan kilise saldırısında kullanılan otomobilin fotoğrafları çıktı. Eşim dediği Zharaidat Esmurzieva ise Abu Kasas Al Taciki kod isimli DEAŞ’lı canlı bomba Behruz Bobokalonov’un eski eşiydi.

İstanbul Emniyeti olayın hemen ardından yakalanan iki teröristin fotoğrafını paylaşmıştı. Kaynak: Hürriyet- Ayşegül usta ve Çetin Aydın