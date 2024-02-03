Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen'in son sağlık durumu nasıl? Aliye Uzunatağ açıkladı
Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah (Apo) karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmişti. Tedavisi devam eden Tanrıöğen'in son durumu hakkında rol arkadaşı Aliye Uzunatağ'dan açıklama geldi.
"Bir Demet Tiyatro", "Vavien" ve "Kızılcık Şerbeti" gibi yapımlarla tanınan Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmişti.
2 kez operasyon geçirdiği ortaya çıkan usta oyuncu hakkında Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi olan Gold Film'den yazılı bir açıklama yapılmıştı.
Açıklamada "Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir" ifadelerine yer verilmişti.
Durumu stabil olan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama da Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşı Aliye Uzunatağ'dan açıklama geldi.