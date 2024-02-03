269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans soruşturması tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans için başlatılan soruşturma tamamlandı. “Cennetten bir köşe” sloganıyla daire satılan rezidansın 4’ü tutuklu, 1’i firari, 8 sanığı hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, yıkılan rezidans hakkında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, rezidansın deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmediği vurgulandı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin vurduğu Hatay’da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde, “Cennetten bir köşe” sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu.

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, milli hentbolcu Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya’nın da yaşamını yitirdiği rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı’nda 10 Şubat günü yakalanıp, tutuklandı.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede tutuklu sanıklar rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun, tutuksuz sanıklar yapı denetim şirketinin yetkililerinden A.K., inşaat teknikeri İ.D. ve şantiye şefi B.M. ile müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun’un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı firari Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi.

Rezidansın 2 bodrum, zemin ve 12 normal kat olmak üzere 15 katlı olduğu belirtilen iddianamede, “Deprem sonucunda Rönesans Rezidans’ın yıkıldığı, 269 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de yaralandığı tespit edilmiştir.” denildi.

İddianamede Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda ise rezidanstaki kusurlara yer verildi.



KTÜ tarafından hazırlanan raporda şu tespitlere yer verildi:

“12 Şubat 2023’teki olay yeri inceleme ve görgü tespit tutanağında belirtildiği üzere beton malzemelerin yerinde döküm şeklinde ve düşük kalitede olduğu, beton parçalarının elle ufalandığı, kolon içerisinde bulunan demir donatıların arasında kiriş bağlantı noktasında malzemenin ayrışma yaptığı kum ve çakılın donatı içerisinde elle sökülebileceği tespit edildi.

Perde ve kolon numunelerinde yapılan karot basınç deneyinde beton değerinin olması gereken kriterleri sağlamadığı, kolon boyutları, kolon donatı alanı, perde boyutları, perde donatı alanı yetersizlikleri ve yetersiz donatı detaylandırması hususları tespit edildi.

Bodrum kat üstü binanın kuzeydoğu cephesi dış kenar kolon ve perdelerinde bırakılan pencere türü boşluğun kısa kolon etkisiyle binanın bu noktadan kırılıp göçebileceğinin gözlemlendiği, bodrum kat kolon-kiriş birleşimlerinde kolon etriyelerinin devam ettirilmediği, kolon etriyelerinin 135 derece yerine 90 derece yapıldıkları tespit edildi.”İddianamede Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda ise rezidanstaki kusurlara yer verildi.