Macbeth Abla oyunu beğeni kazandı

Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu “Macbeth Abla” adlı oyunun prömiyer (ilk) gösterimi ile seyircisiyle buluşurken oyun büyük beğeni kazandı.

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Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşan Macbeth Abla adlı oyun Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nun diğer sezon oyunları Hayat Gazinosu ve Kalbimdeki Pervane gibi sanatseverlerin ilgisini çekerek kapalı gişe sahnelenmeye başladı.

İlk gösteriminde oyuncular başarılı performanslarıyla göz doldururken sahnedeki enerjileriyle de izleyenleri mest etti. Gençlik Tiyatrosu ekibinin profesyonel oyuncuları aratmayan oyunculuklarıyla sahnelediği oyun sanatseverler tarafından büyük bir keyifle izlendi. Oyunun sonunda sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “Sadece oyun oynayanlar değil arka planda görev yapan bütün gençlerimiz tamamı kendi kentimizin çocukları, kendi kentimizin insanları. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum” diyerek oyunda görev alan herkesi tebrik etti ve çiçek takdiminde bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca izleyicileri bu akşamki Zeki Müren ve Şükrü Tunar Konser programına davet e

Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu Macbeth Abla adlı oyunları ile 7 Şubat 2024 Çarşamba ve 9 Şubat 2024 Cuma günü saat 20:00’de Metristepe Kültür Merkezi’nde 2 kez daha sahne alarak tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.