Bursa’nın Karacabey ilçesinde su borusu patladı, yollar göle döndü. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, Karacabey ilçesi Taşpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı su borusu patladı. Patlamanın şiddetiyle sokak göle dönerken, olayın gece olması muhtemel kazaları önledi. Yolların göle döndüğü anlar, anbean amatör kameraya yansıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Buski ve Karacabey Belediyesi ekipleri olaya müdahale ederken, patlayan boru çalışmalar sonrası tamir edildi.