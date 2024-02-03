BIST 8.666
DOLAR 30,49
EURO 32,95
ALTIN 1.996,20
HABER /  GÜNCEL

Su borusu patladı, yollar göle döndü

Su borusu patladı, yollar göle döndü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde su borusu patladı, yollar göle döndü. O anlar kameraya yansıdı.

Abone ol

Olay, Karacabey ilçesi Taşpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı su borusu patladı. Patlamanın şiddetiyle sokak göle dönerken, olayın gece olması muhtemel kazaları önledi. Yolların göle döndüğü anlar, anbean amatör kameraya yansıdı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Buski ve Karacabey Belediyesi ekipleri olaya müdahale ederken, patlayan boru çalışmalar sonrası tamir edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kestel'de Ferhat Erol coşkusu yaşandı
Kestel'de Ferhat Erol coşkusu yaşandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Macbeth Abla oyunu beğeni kazandı
Macbeth Abla oyunu beğeni kazandı
ETS Tur ile Erken Al, Az Öde!
ETS Tur ile Erken Al, Az Öde!
Aydın'da sabah namazı buluşmaları sürüyor
Aydın'da sabah namazı buluşmaları sürüyor
Bitkilerin Profesörü, orkidenin faydalarını anlattı
Bitkilerin Profesörü, orkidenin faydalarını anlattı
Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ÇKS ürün güncelleme uyarısı
Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ÇKS ürün güncelleme uyarısı
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Van şehrinin minyatürü yapılıyor
Van şehrinin minyatürü yapılıyor
Kilise saldırısının talimatını kimin verdiği belli oldu! Binbir kimlikli Andrei! Kayseri detayı da dikkat çekti
Kilise saldırısının talimatını kimin verdiği belli oldu! Binbir kimlikli Andrei! Kayseri detayı da dikkat çekti
269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans soruşturması tamamlandı
269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans soruşturması tamamlandı
Çiftçi ve girişimci kadınlar bilgilendirildi
Çiftçi ve girişimci kadınlar bilgilendirildi