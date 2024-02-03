Reza Zarrab ABD'nin de elinden kaçtı! Evini ve çiftliğini satıp sırra kadem bastı

Afganistan ve Suriye'deki terör saldırılarında ölen ya da yaralanan Amerikalı askerler ve aileleri adına, Zarrab ve Halkbank aleyhine 26 Temmuz 2023 tarihinde 151 kişi tarafından New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde tazminat davası açılmıştı.