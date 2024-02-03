Reza Zarrab ABD'nin de elinden kaçtı! Evini ve çiftliğini satıp sırra kadem bastı
ABD'ye kaçtıktan sonra Türkiye aleyhine tanık olup cezaevinden kurtulan Reza Zarrab, yeni ismi ve kimliğiyle yaşadığı ABD'den de kaçtı. Zarrab'ın evini ve at çiftliğini satarak ortadan kaybolduğu belirtiliyor.
ABD'de Türkiye aleyhine itirafçı olduktan sonra serbest kalan ve kendine yeni bir hayat kuran Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın evinin satıldığı ve kendisine ulaşılamadığı ifade edildi. Zarrab, ABD'de hapisten çıktıktan sonra Aaron Goldsmith adıyla Miami'de at çiftliği kurmuştu.
Afganistan ve Suriye'deki terör saldırılarında ölen ya da yaralanan Amerikalı askerler ve aileleri adına, Zarrab ve Halkbank aleyhine 26 Temmuz 2023 tarihinde 151 kişi tarafından New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde tazminat davası açılmıştı.
İddianamede Zarrab ve Halkbank'ın, teröristlerin saldırılarına yardım etmek ve saldırıları içeren bir komploya katılmaktan sorumlu tutulması istenmişti.
VOA'nın haberine göre; davacıların avukatları sanık Zarrab'ın ABD'de kayıplara karıştığını savunarak, kendisine tebligat dahil hukuki prosedürün gerçekleşmesi için ulaşamadıkları için mahkemeden ek süre istedi.