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Tarım aleti parçaları çalan hırsızlık şüphelisi yakayı ele verdi

Tarım aleti parçaları çalan hırsızlık şüphelisi yakayı ele verdi

Aydın'ın Söke ilçesinde bir şahsa ait demir tarım aleti parçalarını çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Bağarası Mahallesi'nde ikamet eden bir şahsın park halinde bulunan römorkunun içerisinden demir tarım aleti parçalarının kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda A.Ö. isimli hırsızlık şüphelisi tespit edildi. Şüpheli şahıs düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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