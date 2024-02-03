Doğu buz kesti, pazarcılar soğuktan korunmak için soba kurdu

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Erzincan’da soğuk havadan etkilenen bazı pazarcı esnafı, ısınmak için tezgâhlarının yanına soba kurdu.

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Soğuğun etkisini artırdığı son günlerde Erzincan’da kurulan pazar yerinde soğuktan korumak için kimi esnaf soba getirip kurdu, kimisi ise tezgâhlarının arkasına ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Soğukta ekmek kazanma mücadelesinin zor olduğunu ifade eden Hamza Yiğit, “Hava oldukça çok soğuk. Biz de üşüyoruz. Soğuk ve karlı kış günlerinde ateş yakmazsak ısınmanın yolunu bulamayıp hasta oluruz. Bu yüzden soba kurdum. Gelirken evden yakacak getirdim. Getirdiğim yakacakları yakarak ısınıyorum. Ne kadar soğukta olsa ekmek parası için pazara tezgâhımızı açmaya mecburuz" dedi.



Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu Erzurum'un kuzey kesimleri ile Bayburt ve çevrelerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.