Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünya basınında: Enflasyon röportajı Erdoğan'ı kızdırdı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Hafize Gaye Erkan görevden alınırken Fatih Karahan başkan olarak atandı. Erkan'ın kendisine yönelik itibar suikastı kampanyası düzenlendiğini vurgulayarak görevinden affını istediğini açıklaması dış basında da yer aldı. Forbes, Erkan'ın enflasyon röportajının Erdoğan'ı kızdırdığını yazdı.

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Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı görevinden alınırken yerine başkan yardımcısı olarak görev yapan Fatih Karahan atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında Hafize Gaye Erkan'ın görevden alındığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Erkan'ın ayrılık kararını bildirdiği açıklamasının ardından yaptığı açıklamada kendi tavsiyesi doğrultusunda atanacak kişinin bilgi ve tecrübesine dikkat çekerek "saygı duyulan bir makroekonomist" olduğunu belirtmişti. Erkan kendisine yönelik itibar suikastı kampanyası düzenlendiğini vurgulayarak görevinden affını istediğini dün akşam sosyal medyadan duyurmuştu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Erkan'ın istifasını ajanslar, son dakika gelişmesi olarak dünyaya servis etti. Peki, dış basın Erkan'ın istifasını nasıl gördü? İşte öne çıkan haberler...

İngiliz haber ajansı Reuters haberinde, "TCMB Başkanı Erkan, 'itibar suikastı' ortamında ailesini koruma gereğini öne sürerek istifa etti. Yerine sıkı politika duruşunu sürdürmesi beklenen bir temsilci getirildi. Türkiye ekonomisinin dümenindeki personel değişiklikleri, Erkan'ın agresif faiz artışlarının, Türkler için yıllar süren bir hayat pahalılığı krizinin ardından enflasyon beklentilerini soğutmaya başladığı sırada geldi. Erdoğan son dört Merkez Başkanı'nı görevden alarak kurumun bağımsızlığını aşındırdı ve işlevsizliğe dair endişeleri körükledi" ifadelerine yer verdi.

Financial Times ise Erkan'ın istifasını, "Eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Erkan, Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin sonrası aşlayan kapsamlı ekonomi politikası revizyonunun ana mimarlarından biri oldu. Son on yılda Türkiye piyasalarını büyük ölçüde terk eden yabancı yatırımcılar tarafından geniş çapta takdir edildi" şeklinde yorumladı.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Erkan'ın istifasını "son yıllarda bir dizi ekonomik kriz yaşayan büyük bir dünya ekonomisindeki son türbülans" olarak nitelendirdi.

"Türkiye'deki ekonomik istikrarsızlığın son yıllarda küresel bir endişe konusu haline geldiğini" yazan gazete, şu ifadeleri kullandı:

"Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Erkan'ın atanması, kısmen Erdoğan'ın ekonomi yönetimi üzerindeki kontrolünün artması nedeniyle yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisini azalttığı yılların ardından piyasa güvenini yeniden tesis etmeyi amaçlıyordu."

WSJ haberinde "Erkan'ın istifası, Türk medyasının kendisini ve ailesini merkez bankası personelini kişisel meseleleri için kullanmakla suçladığı haftaların ardından geldi. Haberlerde ayrıca babasının banka işlerine karıştığı da iddia edildi" ifadelerine yer verildi.

Erkan'ın Ahmet Hakan'a verdiği röportajında yüksek enflasyon yüzünden İstanbul'da kiraların ödenememesi nedeniyle ailesinin yanına taşındığını söylemesinin Erdoğan'ı kızdırdığını yazan Forbes, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Erkan'a ilişkin açıklamasını hatırlattı. Bakanlık, Erkan'ın kararının "tamamen kişisel ve kendi takdiri" olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın "ekonomi ekibine ve programına güven ve desteğinin tam olduğunu" açıklamıştı.