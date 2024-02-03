İstanbul’da beton ile dökülen minare devri sona eriyor

İstanbul’un ihtişam sembolleri cami minarelerinde yeni dönem başladı. Eski yıllarda beton dökme sistemiyle yapılan minareler sık sık gündeme gelen deprem konuları nedeniyle artık fiberglass (Cam Elyafı) maddesiyle yapılıyor. Üretim tesislerinde üretimi tamamlanan minareler yarım gün içerisinde kurulabilirken sökümü de yaklaşık 2 saat sürüyor. Deprem esnasında yapısı gereği yıkılmayan yeni minareler özellikle büyük şehirlerde sıklıkla tercih ediliyor. Fiberglass minare sisteminin kuruluş aşaması

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6 Şubat depreminin yıl dönümü yaklaşırken, Deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenen vatandaşlar hayatlarının bir çok noktasına depreme dayanıklı ibaresini dahil etti. İstanbul’da yaşanabilecek büyük deprem riski sık sık uzmanlar tarafından gündeme taşınırken yapılarda sismik izolasyon gibi ürünler kullanılarak binaların da depreme dayanıklılığı arttırılıyor. İstanbul’un ihtişam sembollerinden olan tarihi camiler ve minarelerde geçtiğimiz yıllarda beton döküm yöntemi ile yapılırken artık Fiberglass sistemiyle yapılıyor. Beton dökme yöntemi ile 3 ya da 4 ay süren yapım aşamasında muhtemel bir deprem durumunda da yıkım riski fazlayken, yeni yapılan ve özellikle de büyükşehirler de kurulumuna başlanan fiberglass minare sistemi üretimi yapıldıktan sonra yarım gün içerisinde montajlanabiliyor. Yeni nesil depreme dayanıklı minarelerin kurulum aşaması dron ile havadan görüntülendi.



“Betonarme hali 100 - 150 ton civarında, bu fiber minaremizin ağırlığı 4 ton civarında”



Uzun yıllardır minare ustası olan Salih Karadağ, “Yaklaşık 20 yılı aşkın minare geçmişimiz var, son 2 yıldır yeni nesil fiber minareler yapmaktayız. Son gördüğümüz büyük afetler, depremler yapılara büyük zarar verdiğini gördük ve fiber minaremizin depreme daha dayanıklı olduğunu keşfettik. Fiberle alakalı yıllarca çalıştık ve fiber minareye geçiş yapmış bulunmaktayız. Normalde bu minareler deprem bölgesinde yapılan minarelerdi ama Türkiye’nin her yerinde Asya’dan Avrupa’ya kadar hizmet vermekteyiz. Projelerimiz devam etmektedir. Normalde aynı minarenin betonarme hali 100 - 150 ton civarında, bu fiber minaremizin ağırlığı 4 ton civarında. Örnek veriyorum normalde deprem anında betonarme minareler 5 şiddetine dayanıyor ise fiberglass minareler 10 şiddetine dayanıyor.



Fiber olarak bu tarz minarelerimiz bizim cami kültürümüze uyacak şekilde yapmaktayız. Fiber minarelerin üstündeki akrilik boya lüks arabaların üstündeki boyadan. Polyester malzemenin de 300 yıl ömrü olduğundan dolayı şuan insanoğlunun üretmiş olduğu en üst düzeyde bir malzemedir. Betonarme minare montaj süresi 2 buçuk ay sürmekte fakat bu fiber minarelerin montaj süresi 1 gün sürmekte. Fiber minarelerin avantajı bir günde montaj olması, üstündeki boyanın ömrü uzun sürmesi, kararma ve solma olmaması. Biz hem betonarme hem de fiber minareler yapmaktayız fakat biz ısrarla fiber minare demekteyiz. Hem sağlık açısından hem depreme dayanıklı hem kolay montaj hem de ömrü uzun. Fiber minarelerin montajı gibi sökmesi de kolay montaj bir gün, sökmek 1 saat sürmekte o yüzden bize her açıdan avantajlı bir sistem” şeklinde konuştu.