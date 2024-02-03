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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Haziran 2023-31 Ağustos 2023 dönemin ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi.

Kulübün Varlıklar toplamının 6 milyar 252 milyon TL olduğunu belirten Vodina, net gelirin 2 milyar 508 milyon, giderlerin 1 milyar 701 milyon TL, finansman giderleri 485 milyon TL, dönem karı da 304 milyon TL olduğunu ifade etti. Vodina, kulübün borcunun da 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı.

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