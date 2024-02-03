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Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak Antalyaspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

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Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe bugün saat 19.00'da Antalyaspor’a konuk olacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak.

Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak. Müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. AVAR’da da Kadir Sağlam ve Samet Çiçek görev yapacak.

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