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Özgür Demirtaş'ın istediği olmadı! 'Dilerim' deyip yeni Merkez bankası Başkanı'nı övdü

Özgür Demirtaş'ın istediği olmadı! 'Dilerim' deyip yeni Merkez bankası Başkanı'nı övdü

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın affını istemesinin ardından yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu. Cevdet Yılmaz'ın başkan olması için haftalardır kulis yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yeni başkan için bakın neler söyledi?

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Merkez Bakası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babasıyla ilgili iddiaların ardından haftalardır "Merkez Bankası'nın başına Cevdet Akçay" geçmeli kampanyası ve kulisi yapan Özgür Demirtaş istediğini alamadı. Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Fatih Karahan oldu. Özgür Demirtaş, Cevdet Akçay Merkez'in başına geçemeyince bakın neler yazdı?

Son kez Cevdet Akçay çağrısı yaptı

Hafize Gaye Erkan'ın affını istediği haberlerinin ardından Özgür Demirtaş, bir kez daha Cevdet Akçay çağrısı yaptı. Demirtaş, sosyal medya hesabından, "Eğer defalarca yazdığım isim (Cevdet Akçay) Merkez Bankası Başkanı olursa, MB politikası kaldığı yerden çok daha iyi şekilde yoluna devam eder. Umarım ama ülkem için gerçekten umarım Cevdet Hocayı yaparlar…" dedi. 

Karahan uzman ve eğitimli bir isim

Merkez Bankası Başkanı'nın Fatih Karahan olarak duyurulmasının ardından bir paylaşım daha yapan Özgür Demirtaş, "Fatih Karahan alanında uzman ve iyi eğitimli bir isim. Merkez Bankası politikasının değişmeden devam etmesini, Para politikasının daha da sıkılaşmasını DİLERİM… Mali Politikanın ise Merkez Bankasının arkasında kalmamasını DİLERİM…" dedi.

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