Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir? Eşi ve çocukları! Fatih Karahan nereli?

Merkez Bankası Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Para Politikaları Kurulu'nda yer alan Yaşar Fatih Karahan getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makro ekonomist olan yeni Başkan, benim tavsiyem doğrultusunda atanacak" demişti. Fatih Karahan kimdir? Ailesi, eşi ve çocukları... Fatih Karahan kaç yaşında, memleketi neresi?...