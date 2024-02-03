Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir? Eşi ve çocukları! Fatih Karahan nereli?
Hafize Gaye Erkan'ın 'affını istemesi' sonrası Merkez Bankası Başkanı olarak Fatih Karahan atandı. Mehmet Şimşek'in önerisiyle atanan Fatih Karahan kimdir? Eşi ve çocukları kimler? Fatih Karahan'ın memleketi neresi? Fatih Karahan daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte cevapları...
Merkez Bankası Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Para Politikaları Kurulu'nda yer alan Yaşar Fatih Karahan getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makro ekonomist olan yeni Başkan, benim tavsiyem doğrultusunda atanacak" demişti. Fatih Karahan kimdir? Ailesi, eşi ve çocukları... Fatih Karahan kaç yaşında, memleketi neresi?...
Hafize Gaye Erkan’ın 9 Haziran 2023’te Merkez Bankası Başkanı olarak atanmasının ardından, üst yönetimde de 28 Temmuz 2023'te değişmişti. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirilen isimlerden biri olan ekonomist Fatih Karahan ABD’de yaşıyordu.
Temmuz 2023'te sosyal medya hesabından uçağın içinde ailesiyle birlikte göründüğü bir fotoğraf paylaşan Karahan, takipçilerinin nereye seyahat ettiğini sorması üzerine Türkiye yanıtını vermişti.
1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.