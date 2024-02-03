Özgür Özel'den Meral Akşener'e taziye mesajı

CHP lideri Özgür Özel, ablasını kaybeden İYİ Parti lideri Meral Akşener'e başsağlığı mesajı gönderdi.Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ablası Mualla Özen'i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e başsağlığı diledi.
Özel, paylaşımında "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Akşener’in ablası Mualla Özen'in cenazesi bugün ikindi saatlerinde İzmit'in Gündoğdu köyünden kalkacak.